Madonna: l'omaggio trasgressivo della figlia alla storia della popstar

Lourdes Leon Ciccone e mamma Madonna hanno molto in comune. Non si tratta solo dei lineamenti del viso, ma condividono anche un animo ribelle e una voglia di rompere gli schemi. All’inizio della sua carriera la cantante di "Material Girl" compariva sul palco con celebri corpetti dai reggiseni a punta realizzati da Jean Paul Gaultier. Ora a sfoggiare i medesimi capi è la figlia Lola che, dalla madre, sembra aver preso la passione per i corsetti.

Negli ultimi scatti condivisi sui social la figlia di Madonna, in body di latex trasparente e tacchi a spillo, posa in modo sensuale. Un tributo anche alla storia della madre. Dall'inizio della sua carriera la modella si è fatta portavoce di messaggi inclusivi, ma soprattutto contro tutti gli stereotipi di bellezza e le etichette. Non ha esitato a mostrare con orgoglio ascelle e gambe non depilate e nemmeno a mostrarsi senza veli in una performance che simulava un'orgia. In questo caso ha preferito foto sexy, ma sempre anticonformiste. Madonna avrà sicuramente apprezzato e sarà stata orgogliosa dell’ultimo look sfoggiato su Instagram dalla figlia composto da un body in lattice nero che strizza l’occhio con una certa evidenza proprio a un outfit indossato dalla popstar durante il tour "Who's That Girl World Tourdel" 1987.