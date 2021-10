I Metallica insegnano come essere una band in un corso online

Volete scoprire come formare una band? Avete bisogno di alcune dritte per essere un buon gruppo musicale? I Metallica sono pronti per insegnarvi i segreti del mestiere con un corso online.

James Hetfield e soci, per celebrare il 40esimo anniversario della loro carriera, hanno collaborato con la piattaforma di streaming MasterClass per mettere al servizio degli altri la loro esperienza e dispensare saggezza su come formare una band, gestire i rapporti e le tensioni tra i vari componenti, scrivere canzoni e compiere i passi giusti per elevare la propria formazione da band da garage a una che riempie gli stadi.

"Abbiamo mantenuto il nostro legame per più di 40 anni perché abbiamo imparato molto l'uno dall'altro e da noi stessi nel corso del tempo", ha dichiarato il frontman della band di “Kill ‘em all” in un comunicato ripreso da Ultimate Classic Rock. “Nel nostro corso non solo insegniamo ai partecipanti della MasterClass come scriviamo canzoni e troviamo ispirazione per la nostra musica, ma come le esperienze che abbiamo vissuto insieme hanno contribuito a una collaborazione creativa di successo”.

Come si apprende sul sito della piattaforma che ospita la serie educativa di James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo il corso online è composto da quindici lezioni video per un totale di quasi tre ore di insegnamento.

Per potere accedere alla masterclass dei Metallica è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale che, con un costo a partire da 16 euro mensili, oltre al corso dei Four Horsemen include anche quelli di altri musicisti che hanno deciso di salire in cattedra come - tra gli altri - Tom Morello, Carlos Santana, Christina Aguilera, Usher, Timbaland, St. Vincent e Herbie Hancock.

Ecco il trailer dell’iniziativa, accompagnato da una didascalia che riporta nel dettaglio il piano di studi: