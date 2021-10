Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister “si riuniscono” nel video animato di “Hellraiser”

Ozzy Osbourne e il suo collega e amico di lunga data, il compianto frontman dei Motörhead Lemmy Kilmister, “si riuniscono” nella nuova clip animata della versione di “Hellraiser” contenuta nella riedizione per i trent'anni di "No more tears” dell’ex Black Sabbath - uscito lo scorso 17 settembre. Il brano, con le voci dei due artisti insieme, è stato pubblicato lo scorso 13 settembre e ora è accompagnato da un video - prodotto da Hey Beautiful Jerk e diretto da Mark Szumski e Gina Niespodziani - che celebra l’amicizia tra Ozzy e Lemmy.

Il filmato vede Osbourne e Kilmister, scomparso il 28 dicembre 2015, ritrovarsi al famigerato Rainbow Bar & Grill su Sunset Boulevard circondati da amici, prima di venir catapultati in un mondo post-apocalittico dove combattono le forze del male.

"Sono così felice che siamo stati in grado di onorare il mio caro amico Lemmy con questo duetto e ora il video. Lo abbiamo immortalato con una clip in cui noi due siamo insieme, usciamo e ci mettiamo nei guai come facevamo spesso”, ha dichiarato - come segnalato da Blabbermouth - Ozzy Osbourne, che ha annunciato l’uscita del video condividendo sui social il poster della clip che lo ritrae insieme a Lemmy Kilmister in versione cartone animato.

“Hellraiser”, scritta da Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister insieme a Zakk Wylde, è stata originariamente inclusa nell’album "No more tears” dell’ex Black Sabbath del 1991, di cui quattro canzoni sono nate proprio dalla collaborazione tra Ozzy e Lemmy. I Motörhead hanno poi inciso una loro versione del pezzo, pubblicandola nel loro album "March ör die" del 1992.

La versione del pezzo incisa da Osbourne e quella di Kilmister, insieme al nuovo mash-up delle loro voci, saranno incluse in un singolo in vinile nero da 10 pollici, in uscita il prossimo 3 dicembre in occasione del 73esimo compleanno di Ozzy.