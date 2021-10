Neil Young, nel nuovo singolo ricorda sua madre e la prima chitarra

Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album registrato da Neil Young con i Crazy Horse, “Barn”, che vedrà la luce il 10 dicembre, il cantautore canadese ha pubblicato la seconda anticipazione estratta dal suo prossimo lavoro discografico con la sua band.

Il singolo si intitola “Heading West” e vede l’artista ripensare malinconicamente alla sua infanzia, al divorzio dei suoi genitori e al giorno in cui sua madre, Edna Blow Ragland “Rassy” Young, scomparsa nel 1990, gli ha regalato la sua prima chitarra.

“Good old days, good old days / Headin’ West to find the good old days / Riding with mommy in her little car / Sometimes it feels alright / Livin’ in a western town / Mommy got me my first guitar”, canta in un passaggio del brano Neil Young, che sul proprio sito web ha raccontato: “Ecco una canzone su me e mia madre, e la mia infanzia. È così bello ricordarla in questo modo!”.

Il nuovo album “Barn”, seguito di “Colorado” pubblicato dal cantautore nell’ottobre del 2019 e primo disco inciso insieme ai Crazy Horse dai tempi di "Psychedelic Pill" e "Americana" del 2012, è già stato anticipato qualche settimana fa dalla pubblicazione del brano “Song of the seasons”. La canzone è stata registrata presso il Le Mobile Recording Studio e Young l’ha descritta come “la più vecchia del disco, scritta in Canada circa un anno fa”.

Il disco è stato prodotto insieme a Niko Bolas e vede impegnato Neil Young alla voce, chitarra e armonica, accompagnato da Nils Lofgren alla fisarmonica, Billy Talbot al basso e Ralph Molina alla batteria.

Ecco la tracklist e la copertina di “Barn”:

1. “Song Of The Seasons”

2. “Heading West”

3. “Change Ain’t Never Gonna”

4. “Canerican”

5. “Shape Of You”

6. “They Might Be Lost”

7. “Human Race”

8. “Tumblin’ Thru The Years”

9. “Welcome Back”

10. “Don’t Forget Love”