Dopo i Maneskin, Alba Parietti imita i Rolling Stones a "Tale e quale show”

Qualche settimana fa, nel corso della seconda puntata di "Tale e quale show”, Alba Parietti aveva assunto le sembianze di Damiano David dei Maneskin per reinterpretare la loro “Zitti e buoni”. Ieri sera, 29 ottobre, durante un nuovo appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti su Rai1, la show girl ha puntato in alto e si è trasformata in Mick Jagger.

Alba Parietti - con un passato anche da cantante, tanto che nel 1985 esordì con il singolo "Only music survives", poi nel '93 arrivò l'Ep "Alba da sentire" e nel '96 l'album "Alba" - si è cimentata con un’imitazione del frontman dei Rolling Stones per interpretare “Angie“, brano originariamente incluso nell’album della band britannica del 1973, “Goats head soup”.

Come testimoniato dalla clip riportata più sopra, la Parietti si è presentata sul palco di "Tale e quale show”, davanti alla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, vestita come Mick Jagger nella prima versione del video della canzone degli Stones.

Tra le leggende del rock imitate dai concorrenti dello show televisivo condotto da Carlo Conti, che ieri sera ha riservato anche un omaggio a Stefano D’Orazio dei Pooh - scomparso il 6 novembre 2020 - con l’interpretazione dei Gemelli Di Guidonia di “Amici per sempre”, c’è anche Freddie Mercury, la cui imitazione è stata fatta lo scorso 1 ottobre da Ciro Priello dei The Jackal.