Rolling Stones, parla Keith Richards: "Charlie? Ci sorride da lassù"

Keith Richards ne è convinto: "Charlie? Ci sorride da lassù". Il chitarrista dei Rolling Stones torna a parlare della morte del batterista, scomparso lo scorso agosto a 80 anni. Lo fa in una nuova intervista, concessa stavolta a Apple Music, nella quale racconta un retroscena sulla malattia di Charlie Watts e sui preparativi del tour della band, che aveva iniziato a pensare al tour negli Usa sapendo di non poter contare sul batterista.

Richards ha fatto sapere che Charlie Watts aveva approvato la decisione di Mick Jagger e soci di assumere Steve Jordan - già collaboratore di Keef come solista - al suo posto come batterista per il nuovo tour, il primo dopo la pandemia:

L'ultima cosa che volevo era fare un tour senza Charlie. Ma Charlie mi ha detto: 'Vai avanti con Steve'. Alla fine Steve ha portato nuova linfa vitale: dal momento che ci lavoravo insieme già da trent'anni, si è trattato quasi di una transizione senza soluzione di continuità.

Nell'intervista il chitarrista ha anche parlado del rapporto speciale che lo lega a Mick Jagger:

Quando siamo sul palco, senza nemmeno dircelo pensiamo: 'Hey, conto su di te'. È in quei momenti che sento la mia amicizia con Mick davvero intensamente. Penso: 'Devo sostenere il mio amico e lui deve sapere che ci sono. E il bello è che non succede mai la stessa cosa. Lo show non ha un copione.

Il prossimo 6 novembre il tour degli Stones farà tappa all'Allegiant Stadium di Las Vegas: ad aprire il concerto della leggendaria rock band britannica saranno nientemeno che i "nostri" Maneskin.