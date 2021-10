Achille Lauro ha annunciato un concerto con orchestra a Milano

Achille Lauro torna ad esibirsi con un'orchestra. L'esperimento che la voce di "Rolls Royce" propose lo scorso anno sul palco del MediTa Festival di Taranto, quando rivisitò le sue hit accompagnato dall'Orchestra ICO Magna Grecia, Lauro lo riprorrà il prossimo 7 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Pochi fan potranno assistere allo show - le modalità di partecipazione sono state comunicate dal cantante sui suoi canali social ufficiali - che è stato battezzato "One Night Show" e vedrà Lauro tornare ad esibirsi con lo stesso ensemble che suonò con lui a Taranto. Non è dato sapere, al momento, se la serata rivivrà in un disco dal vivo o in un documentario.

Dischi, partecipazioni al Festival di Sanremo, libri e altre operazioni (come l'overall deal recentemente firmato con Amazon Prime Video): in questi due anni Achille Lauro ha fatto di tutto.

All'album "1969", che all'inizio del 2019 segnò la sua svolta pop punk dopo gli esordi trap, hanno fatto seguito in questi mesi l'album di cover "1990" (omaggio alle hit da discoteca degli Anni '90), una riedizione dello stesso "1969", il disco swing "Achille Lauro & The Untouchable Band", l'album di inediti "Lauro", oltre ai singoli "16 marzo", "Bam bam twist", "Maleducata", fino al tormentone "Mille". L'ultima canzone uscita è "Io e te", dalla colonna sonora del film originale Amazon Prime Video "Anni da cane", diretto da Fabio Mollo: il brano, per la verità, .non è del tutto "nuovo", dal momento che è di fatto una rielaborazione un pezzo pubblicato da Lauro insieme a Joey - artista che incide per la Elektra Records, etichetta sussidiaria della Warner per la quale la voce di "Me ne frego" cura la direzione artistica della branca italiana - lo scorso anno.