Era originariamente in programma il 12 luglio 2020, sul palco del Milano Summer Festival: lo show avrebbe riportato i Killers in Italia a due anni di distanza dagli ultimi concerti, quelli del 2018 agli i-Days, sempre nel capoluogo lombardo, e al Rock in Roma. Come sono andate poi le cose lo sappiamo bene: la pandemia di Covid-19 ha congelato il settore, spingendo gli artisti che avevano in programma tournée a sospenderle, in attesa di tempi migliori. Ma nel frattempo i piani cambiano e può succedere anche che un concerto per il quale erano stati già venduti dei biglietti non possa essere fatto: la band capitanata da Brandon Flowers ha ufficialmente cancellato la data milanese, a distanza di un anno dal rinvio.

A farlo sapere è Live Nation, che cura gli interessi dal vivo del gruppo di "Mr. Brightside" e "Human". Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto da oggi, 29 ottobre 2021, al 30 novembre 2021. Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti fatti al di fuori dai canali di vendita ufficiali. Per ulteriori informazioni sulla richiesta dei rimborsi consultare la pagina: livenation.it/show-updates.

I Killers lo scorso anno hanno pubblicato l'album "Imploding the mirage", seguito subito da "Pressure machine", uscito lo scorso agosto.