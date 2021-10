I Måneskin nominati anche agli American Music Awards

Dopo la nomination ai francesi NRJ Music Awards e agli MTV EMA 2021, ora il nome dei Måneskin figura anche nella lista di candidati agli American Music Awards, tra i premi musicali più importanti negli Stati Uniti.

#AMAs Favorite Trending Song Nominees:

🔈 @realericabanks “Buss It”

🔈 @thisismaneskin “Beggin’”

🔈 @theestallion “Body”

🔈 @oliviarodrigo “drivers license”

🔈 Popp Hunna “Adderall (Corvette Corvette)” pic.twitter.com/v8zlvuPusn — American Music Awards (@AMAs) October 28, 2021

La band romana, dopo il suo debutto sulla tv americana partecipando al “Tonight Show with Jimmy Fallon”, è in lizza nella categoria “Favorite trending song” con la sua cover di "Beggin'" dei Four Seasons, brano già proposto dal quartetto capitolino ai tempi della sua partecipazione a "X Factor" nel 2017, poi esplosa su TikTok - e dunque finita in cima alle classifiche americane - dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest. La canzone, insieme al nuovo singolo “Mammamia”, è stata eseguita live da Damiano David e soci anche durante la sua ospitata al noto talk show statunitense.

Nella stessa categoria dei Maneskin, che il prossimo 6 novembre suoneranno all'Allegiant Stadium di Las Vegas in apertura ai Rolling Stones, figurano tra i candidati anche Erica Banks con “Buss it”, Megan Thee Stallion con “Body”, Olivia Rodrigo con “Drivers license” e Popp Hunna con “Adderall (Corvette Corvette)”.

La notizia arriva dopo il primo concerto ufficiale oltreoceano della band – ieri protagonista di uno scatto insieme a Little Steven condiviso sui social dal chitarrista noto ai più per la sua collaborazione con Bruce Springsteen - in programma lo scorso 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York. Il passaggio promozionale negli Stati Uniti di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio proseguirà l'1 novembre con lo show al Roxy Theatre di Los Angeles, in attesa del live con gli Stones.