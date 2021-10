Motörhead: con un filtro fotografico è possibile trasformarsi in Lemmy Kilmister

Per una buona causa vi fareste crescere i baffi come quelli iconici di Lemmy Kilmster, il compianto frontman dei Motörhead? È la sfida lanciata ai fan della band di “Ace of spades” in occasione della campagna benefica annuale di “Movember” a supporto dei progetti per la saute degli uomini. Per trasformarsi “virtualmente” in Lemmy, e scoprire come si starebbe con i baffi, è anche disponibile per gli utenti di Instagram e Facebook un nuovo filtro fotografico.

I fan dei Motörhead sono invitati a radersi il 31 ottobre per farsi crescere nel corso di tutto il mese di novembre i baffi, in questo caso il "Lemmy Mo'", al fine di aumentare fondi e consapevolezza a sostegno dei progetti legati alla salute mentale degli uomini, alla prevenzione dei suicidi, al cancro alla prostata e ai testicoli.

Unendosi al team Motörhead e facendo crescere il proprio “Lemmy Mo'” (a questa pagina sono disponibili maggiori dettagli), i partecipanti alla raccolta fondi a sostegno del lavoro di "Movember" avranno la possibilità di vincere una selezione di premi legati al gruppo inglese.

Per vedere come si potrebbe apparire nei panni di Lemmy Kilmster, senza necessariamente farsi crescere i baffi, sui social network di Mark Zuckerberg è stata introdotto una nuova funzione che permette di trasformarsi nel compianto leader della band heavy metal britannica, scomparso il 28 dicembre 2015. Il filtro fotografico applica all’immagine del proprio selfie i tratti distintivi del musicista come, oltre ai baffi, gli inconfondibili occhiali a goccia e il suo cappello da cowboy con teschio. La nuova funzione è disponibile a questo indirizzo.

Da oggi, 29 ottobre, è inoltre stata pubblicata la nuova raccolta "Everything Louder Forever - The Very Best Of", che racconta in musica la storia dei Motörhead attraverso 42 tracce scelte tra le più grandi e importanti nella discografia della band.