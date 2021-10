18App, con la manovra 2022 il bonus diventa strutturale

Il disegno di legge di bilancio approvato nella giornata di ieri, giovedì 28 ottobre, dal governo presieduto da Mario Draghi ha reso strutturale 18App, il bonus cultura da 500 euro assegnato a tutti i neo diciottenni per l’acquisto di “biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera”.