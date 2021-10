Sostenibilità ambientale, il messaggio di IMPALA alla vigilia del vertice COP26

Tra i prossimi 31 ottobre e 12 novembre si terrà a Glasgow, in Scozia, la ventiseiesima Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, summit globale attraverso il quale i governi aderenti al protocollo di Kyoto e all’accordo di Parigi cercheranno di porsi obiettivi più ambiziosi per mettere in atto politiche di effettiva sostenibilità ambientale. IMPALA, l’associazione di etichette indipendenti europee che ha fatto dell’agenda green una delle sue priorità , ha voluto indirizzare alle parti interessate un messaggio affinché i partecipanti alla convention intraprendono azioni “significative e rapide” per contrastare i cambiamenti climatici.