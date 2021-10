UnitedMasters vale 550 milioni di dollari

UnitedMasters, il distributore digitale fondato da Steve Stoute, ha portato a buon fine un aumento di capitale da 50 milioni di dollari condotto da Andreessen Horowitz. La notizia, rivelata da The Information, racchiude implicitamente la valutazione della ex startup con base a New York: si tratta di ben 550 milioni di dollari, un po' più del 40% della capitalizzazione del più illustre concorrente Distrokid, che vale 1,3 miliardi di dollari e del quale ieri l'altro Spotify (nel giorno in cui faceva +8% in borsa) ha venduto due terzi delle azioni in suo possesso.