Little Steven: "I Maneskin stanno da soli riportando il rock nel mainstream"

Little Steven, il chitarrista noto ai più per la sua collaborazione con Bruce Springsteen, che accompagna sui palchi come membro della E Street Band dal 1975, lo scorso maggio aveva ammesso di apprezzare i Maneskin. Il piccolo endorsement era arrivato su Twitter. Un utente aveva domandato a Steven Van Zandt, che ha origini italiane (il nonno era calabrese, i genitori della nonna napoletani: nacque con il nome di Steven Lento, poi lo cambiò in Van Zandt ereditandolo dal secondo marito della madre), cosa ne pensasse dei Maneskin.

E Little Steven non si era tirato indietro, rispondendo: "Non male! L'ultima volta che ho visto l'Eurovision c'erano tutte ballate. Quindi mi sembra un bel cambiamento". Ma non è finita: questa sera è arrivato un nuovo post, freschissimo. Il musicista, fotografato insieme alla band romana, ha postato la foto e ha scritto: "Con i miei fratelli e la sorella italiani dei Måneskin che ieri sera hanno fatto a pezzi la Bowery Ballroom. Stanno da soli riportando il rock nel mainstream in tutto il mondo". Questa volta l'endorsement non è per nulla piccolo.