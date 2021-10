Parole e Dintorni, nasce la divisione Public Affairs Relations

L’agenzia fondata nel 1990 da Riccardo Vitanza con quartier generale a Milano, principalmente impegnata nel settore dello spettacolo - in particolar modo nel ramo musicale - ha annunciato la nascita di una nuova divisione dedicata alla “comunicazione istituzionale e alle relazioni con primarie realtà associative ed economiche” come aziende, enti e organizzazioni sociali: a coordinare la nuova area, battezzata Public Affairs Relations, sarà Francesco Maria Gallo, esperto di comunicazione economica e sociale con esperienze in Manpower e Publivideo2 nonché già titolare della FMG&Partners e cantautore con all’attivo l’opera rock “Inferno”, pubblicata in occasione del settecentesimo anno della morte di Dante Alighieri con la produzione di Renato Droghetti e la supervisione di Manuel Auteri.