Gaia: “Un artista non può essere giudicato solo attraverso un talent”

Lo scorso venerdì Gaia ha pubblicato il suo nuovo e secondo album “Alma” che ci ha raccontato in modo approfondito. Nell’intervista video a margine della presentazione, l’artista italo-brasiliana ha ricordato anche la sua doppia partecipazione all’universo talent, nel 2016 a X Factor e nel 2020 ad Amici, togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe. “Parlare della mia musica, mettendo sempre al centro del discorso la partecipazione al talent è limitante – sottolinea - i talent mi hanno sia arricchito che messo in difficoltà, ma fanno parte di un percorso. Sono una tappa, non rappresentano tutta la strada. Io non rinnego nulla. I talent spesso sono discriminati perché non si conoscono davvero, questo perché in tv si vede solo uno spaccato e così la gente si sente in diritto di giudicare. Ma quella non è la realtà.

“Alma” è un disco molto spirituale. “Sono cresciuta cattolica, ma non mi rispecchio nell’istituzione chiesa. Però ci sono alcuni elementi che ho appreso e fatto miei. Fra questi c’è la preghiera. Ho imparato a costruire anche la ‘mia’ preghiera – sottolinea - la spiritualità mi ha folgorato quando ho iniziato a capire l’importanza dell’ascoltare la mia parte divina, dando importanza a me e alla mia anima. Da quando ho iniziato a prestare attenzione alla mia interiorità, la mia vita è cambiata in meglio. Poi c’è anche il legame con la natura, coltivato e compreso quando ero molto a contatto con la realtà brasiliana. Noi siamo capaci di elevarci, di essere illuminati, ma non c’è mai stato spiegato perché abbiamo un lato oscuro su cui possiamo lavorare”.