Sony Music, nel terzo trimestre 2021 i ricavi a quota 1,43 miliardi di dollari

Nel terzo trimestre dell’anno in corso Sony Music ha iscritto a bilancio per la prima volta nella propria storia entrate generate solo dal consumo di musica registrata in streaming per oltre un miliardo di dollari, più precisamente un miliardo e 30 milioni: il dato fa segnare un incremento su base annua del 33%. Complessivamente, le entrate della major guidata da Rob Stringer nel penultimo quarto del 2021 si sono attestate a 1,42 miliardi di dollari, in aumento del 19% su base annua. A contribuire all’exploit sono state uscite come “Planet Her” di Doja Cat, “F*ck Love” di Kid Laroi, “Montero” di Lil Nas X, “Fine Line” di Harry Style” e “Hall of Fame” di Polo G, che - nell’ordine - si sono rivelati i maggiori successi commerciali della stagione. La prospettiva è che il risultato del prossimo trimestre possa essere pesantemente influenzato - in positivo - da “30”, il prossimo album di inediti in studio di Adele, che essendo atteso per il prossimo 19 novembre verrà conteggiato - come vendite - nel trimestre finale dell’anno.