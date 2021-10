Kasabian, per la prima volta dal vivo la nuova "Alygatir"

Dopo averlo pubblicato, immediatamente, i Kasabian hanno presentato il loro nuovo singolo, "Alygatir", anche dal vivo in concerto ieri sera nella loro Leicester. Il brano, il primo inciso dalla band britannica da quando Tom Meighan non è più il cantante della band, ha visto esibirsi al microfono il chitarrista Serge Pizzorno.



Pizzorno ha introdotto la nuova canzone dicendo: “Bene, ne suoniamo una nuova.

L'abbiamo tenuta per stasera. La suoniamo per la prima volta, soprattutto per voi". I Kasabian si sono esibiti per la prima volta senza l'apporto di Meighan all'inizio del mese quando hanno dato il via a un tour in Gran Bretagna che si concluderà il 2 novembre all'O2 Academy Brixton di Londra.

Tom Meighan nel frattempo sta lavorando al suo primo album solista e ha pubblicato una anticipazione della canzone "Would You Mind", dicendo ai fan "la musica è la mia terapia".

Questa la scaletta del concerto dei Kasabian di ieri sera a Leicester:

‘Club Foot’

‘Ill Ray (The King)’

‘Underdog’

‘You’re in Love With a Psycho’

‘ALYGATYR’

‘Bumblebeee’

‘Shoot The Runner’

‘Stevie’

‘I.D.’

‘Pinch Roller’

‘Treat’

‘Empire’

‘Switchblade Smiles’

‘Vlad the Impaler’

Encore:

‘Happiness’

‘L.S.F. (Lost Souls Forever)’

‘Fire’