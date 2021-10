I Coldplay hanno fatto una cover di PinkPantheress

I Coldplay hanno suonato quattro canzoni al Live Lounge di BBC Radio 1. Hanno eseguito "My Universe" e "Human Heart" con le We Are King, tratte dal loro nuovo album “Music of the Spheres” (leggi qui la recensione); "The Scientist", uno dei loro classici incluso in “Rush of Blood to the Head" (leggi qui la recensione), disco del 2002, e, infine il singolo della ventenne britannica PinkPantheress "Just for Me".

Alla radio il frontman dei Coldplay Chris Martin ha dichiarato: "Sto imparando a conoscere PinkPantheress, ed è davvero brava, talentuosa e meravigliosa. È una canzone splendida, sì, splendida. È stimolante guardare ciò che fa".PinkPantheress è una cantautrice nata in Inghilterra, a Bath, nel 2001 che risiede nella capitale inglese Londra. Quest'anno ha avuto successo con i singoli "Passion" e "Just for Me", entrambi presenti nel suo mixtape d'esordio “To Hell With It”.