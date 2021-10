Roger Waters esegue per la prima volta dal vivo "The Bar"

Roger Waters ha partecipato a un incontro in difesa del fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Oltre a fare un discorso e ad esprimere la propria opinione sulla vicenda che vede coinvolto il giornalista ora nuovamente sotto processo a Londra per reati informatici a rischio di estradizione negli Stati Uniti, l'ex componente dei Pink Floyd ha eseguito per la prima volta dal vivo la sua nuova canzone "The Bar" che ha debuttato un paio di mesi fa (Waters si mette al piano al minuto 1.01.00).

“The Bar” è la prima canzone di Roger Waters in quattro anni, il suo ultimo lavoro, l'album solista "Is This the Life We Really Want?" ( leggi qui la recensione ) risale infatti al giugno 2017. Waters aveva presentato "The Bar" al "Live on the Fly with Randy Credico" lo scorso agosto.

Per il brano il 78enne musicista inglese ha tratto ispirazione dal caso del suo amico Steven Donziger, l'avvocato difensore dei diritti umani che si è posto a difesa delle popolazioni indigene dell'Ecuador contro il disastro ambientale perpetrato dalle estrazioni petrolifere della Chevron e per questo attaccato dalla società statunitense, il testo è incentrato sulle critiche di Waters al governo.

Roger Waters has supported countless human rights victims around the world—including the thousands of victims of @Chevron's "Amazon Chernobyl" disaster in Ecuador.



He spoke powerfully at my 500-day rally earlier today: pic.twitter.com/KOmQqq5RbY — Steven Donziger (@SDonziger) December 19, 2020

Nell'incontro a sostegno di Assange, Roger Waters ha quindi deciso di eseguire la canzone che ha scritto per la persecuzione di Steven Donziger, date, a suo parere, le somiglianze dei due casi. Prima della sua esibizione Waters ha dichiarato: “Guardate, è molto difficile trovare delle cose buone. Quindi, come ho detto, questa è una canzone che ho scritto durante il Covid e parla da sé. Cercherò di ignorare tutto e vedere se riesco a farmi strada”.