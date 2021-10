Concerti e venue, contratto da record per il Coachella Festival a Indio

Goldenvoice, la controllata di AEG Presents che organizza il Coachella Festival, ha siglato un contratto con la società che gestisce l’Empire Polo Club di Indio in California, affinché l’area verde situata a sud di Palm Springs resti almeno fino al 2050 la location della popolare manifestazione musicale che tradizionalmente inaugura la stagione di eventi all’aperto negli Stati Uniti: l’accordo garantirà a Goldenvoice “il pieno controllo operativo della sede”, con un’opzione per eventuali altri spettacoli da tenere in diversi periodi dell’anno.