L'ex cantante dei Led Zeppelin Robert Plant, a dispetto dei suoi 73 anni, è più attivo che mai. Il prossimo 16 novembre pubblicherà “Raise the Roof”, secondo album della collaborazione con Alison Krauss, dopo “Raising Sand” (leggi qui la recensione) che uscì nell'ormai lontano 2007, a cui farà seguito un tour, insieme alla musicista statunitense, di supporto al disco.

Ma, appena prima del prossimo Natale, sarà in concerto in Gran Bretagna, per una manciata di date, con i Saving Grace, la sua ultima band, dal 2019, composta da Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, chitarra acustica) e Matt Worley (banjo, chitarra acustica).

Questi live con i Saving Grace non sono ancora stati confermati sui canali ufficiali dell'ex Led Zeppelin, ma le venue dove si terranno i concerti, come riporta il sito LedZepNews, avrebbero le date prenotate e, secondo e non meno importante indizio, sul profilo Facebook di Suzi Dian è comparso un messaggio difficilmente equivocabile: "Attenzione alle date dei Saving Grace a dicembre"