Per ora è salvo il pub dove si incontrarono Syd Barrett e David Gilmour

Il giugno scorso pareva proprio che la parola fine fosse stata scritta sulla lunga storia del Flying Pig, il pub di Cambridge che, leggenda vuole, sia il luogo (all'epoca si chiamava The Crown) ove si sono incontrati per la prima volta il 'crazy diamond' Syd Barrett e David Gilmour.

Ma forse qualcosa è cambiato, come riporta la rivista britannica NME, ora è stato fatto un ricorso per salvarlo dalla demolizione prevista da un piano di riqualificazione. La storia è questa: inizialmente era stato concesso il permesso di demolire l'edificio, però a seguito delle proteste della gente del posto, in seguito sono stati rivisti i piani nel tentativo di mantenere 'in vita' alcune parti del pub.



A giugno i proprietari del Flying Pig, Matt e Justine Hatfield, dichiararono di avere avuto un ultimatum che li esortava a lasciare il posto entro sei mesi, ultimatum che scadeva nella giornata di oggi.

Tra le altre cose, negli ultimi 24 anni i due hanno vissuto nei locali situati sopra il pub.



Il ricorso è stato lanciato all'Ispettorato per la pianificazione del governo e la decisione finale sul destino del locale dovrebbe essere presa nel corso del prossimo anno. Come dichiarato dalla Pace Limited, "Un ricorso proteggerà e conserverà il Flying Pig. I piani avrebbero visto il Flying Pig preservato e migliorato con una maggiore accessibilità in modo che tutti a Cambridge e oltre avrebbero potuto visitare questa popolare casa e luogo di musica dal vivo".



Il posto è minacciato da oltre un decennio dai piani di riqualificazione dell'area approvati per la prima volta dal Consiglio comunale di Cambridge nel 2008.