Ozzy Osbourne, in arrivo una nuova edizione di “Diary of a Madman”

Ozzy Osbourne celebra il quarantesimo anniversario di “Diary of a Madman” pubblicando, il prossimo 5 novembre, una edizione digitale ampliata del suo secondo album solista pubblicato nel novembre del 1981.



L'uscita include la tracklist originale completata da due registrazioni dal vivo precedentemente non disponibili in digitale: "Believer" e "Flying High Again". Il disco è l'ultimo a cui ha partecipato il chitarrista Randy Rhoads, morto tragicamente in un incidente aereo nel 1982.



L'edizione ampliata di “Diary of a Madman” è solo l'ultima di una serie di uscite celebrative.

A questa seguirà la ristampa in vinile per il trentesimo anniversario di “No More Tears” - suo sesto alvum solista - e l'edizione digitale ampliata per i venti anni di “Down to Earth” (.leggi qui la recensione), pubblicata all'inizio di questo mese.

Tracklist:

01. Over the Mountain

02. Flying High Again

03. You Can’t Kill Rock and Roll

04. Believer

05. Little Dolls

06. Tonight

07. S.A.T.O.

08. Diary of a Madman

09. Believer (live) *

10. Flying High Again (live) *

*in precedenza non disponibile in digitale