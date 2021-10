Brian Wilson, in uscita il documentario 'Brian Wilson: Long Promised Road'

È stato pubblicato un trailer di 'Brian Wilson: Long Promised Road', il documentario in uscita il prossimo 19 novembre che racconta la carriera del leggendario leader dei Beach Boys.

Il film, diretto da Brent Wilson, prende in esame la travagliata vita di uno dei maggiori esponenti di sempre del pop rock. Brian Wilson ha portato i Beach Boys a diventare una delle più importanti band del mondo. Il suo approccio del tutto unico alla composizione delle canzoni, alle armonie vocali e alle tecniche di registrazione lo hanno portato ad essere considerato uno dei veri geni della musica. Ma Wilson ha dovuto anche affrontare disturbi di carattere mentale e l'abuso di droghe, che hanno fatto sì che la sua carriera fosse alquanto discontinua.In 'Brian Wilson: Long Promised Road' il musicista statunitense oggi 79enne si mette a nudo in alcune interviste. Tra gli altri artisti intervistati per realizzare il documentario si contano Elton John, Bruce Springsteen, Al Jardine, il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, Don Was, Linda Perry, Nick Jonas e il frontman dei My Morning Jacket Jim James. Wilson e James hanno anche collaborato per la canzone composta ad hoc per il film, "Right Where I Belong".Dice Elton John all'inizio del trailer: “Brian gettò via il libro delle regole. Ci ha preso e portato in un altro posto". Gli fa eco Bruce Springsteen, "Non c'era un mondo più grande nel rock n' roll di quello creato dai Beach Boys. Il livello di musicalità, credo che nessuno l'abbia ancora toccato."