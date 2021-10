Addio a Herbie Herbert, ex manager di Journey e Santana

Lo scorso lunedì 25 ottobre si è spento all'età di 73 anni Herbie Herbert. Il manager che ha contribuito a fondare i Journey e ha gestito gli inizi dei Santana è morto per cause naturali nella sua casa di Orinda, in California. Un portavoce della famiglia ha dichiarato al San Francisco Chronicle che era malato da tempo.



Herbert è il terzo socio del noto promoter di concerti Bill Graham ad essere morto nelle ultime settimane, dopo la morte a settembre di Mick Bridgen (manager del chitarrista Joe Satriani) e del magnate del merchandising musicale Dell Furano.





Il chitarrista dei Journey Neal Schon, membro dei Santana nei primi anni Santana, ha ricordato con affetto Herbie Herbert sui canali social. "Sono molto rattristato dalla notizia della recente perdita di Walter (Herbie) Herbert, che conosco da quando ero con i Santana. L'ho incontrato per mezzo di Gregg Rolie e Jackie Villanueva (Dr. Brown). Abbiamo viaggiato per il mondo insieme, prima con i Santana, poi con i Journey. Poco dopo aver completato l'album “Caravanserai” (disco dei Santana del 1972, l'ultimo con Schon e Rolie che l'anno seguente fondarono i Journey, ndr), ci siamo sciolti. Herbie aveva deciso di avviare una società di management, mi contattò per propormi di gestirmi e di fondare una band sul mio modo di suonare la chitarra e così iniziò il nostro lungo fantastico viaggio".

Il chitarrista dei Journey ha inoltre aggiunto che "custodirà tutti i momenti incredibili, le prove e le tribolazioni che abbiamo vissuto insieme. Herbie è stato un manager incredibile e pratico e ha combattuto per tutti noi da vero figlio di puttana in ogni fase del percorso. Ora posso facilmente dire che senza la sua visione non ci sarebbero mai state molte delle cose innovative che abbiamo condiviso".Durante la sua carriera, Herbert ha anche gestito gruppi come la Steve Miller Band, Mr. Big, Enuff Z'Nuff e i progetti collaterali dei Journey, The Storm e Hardline. Ha co-gestito gli svedesi Roxette e Europe.