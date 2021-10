Elvis Costello pubblica l'album “The Boy Named If”

Nell'ottobre del 2020 Elvis Costello pubblicava l'album “Hey Clockface” (leggi qui la recensione), a distanza di neppure un anno e mezzo giunge l'annuncio che il prossimo 14 gennaio giungerà sul mercato “The Boy Named If”. La nuova fatica del 67enne musicista londinese, qui accompagnato dai suoi Imposters, è anticipata dall'uscita del singolo "Magnificent Hurt".

A dire di Elvis Costello, "Il titolo completo di questo disco è “The Boy Named If (And Other Children's Stories)”. 'IF' è il soprannome di un amico immaginario; il vostro io segreto, l'unico che conosce tutto ciò che neghi, quello che incolpi per le stoviglie in frantumi e i cuori che spezzi, anche il tuo".“The Boy Named If” è il primo album del musicista inglese per l'etichetta discografica Capitol è sarà disponibile in CD, vinile, cassetta e formato digitale. È disponibile anche un'edizione con copertina rigida di 88 pagine firmata dall'artista che include 13 racconti illustrati con gli stessi titoli delle canzoni del disco. Spiega Elvis Costello: "Qualunque cosa prendiate da questi racconti, li ho scritti per voi e per rendere la vita di queste canzoni un po' meno solitaria, se vi interessa approfondire un po'".

Tracklist:

1. "Farewell, OK"

2. "The Boy Named If"

3. "Penelope Halfpenny"

4. "The Difference"

5. "What If I Can't Give You Anything But Love?"

6. "Paint The Red Rose Blue"

7. "Mistook Me For A Friend"

8. "My Most Beautiful Mistake" (con Nicole Atkins)

9. "Magnificent Hurt"

10. "The Man You Love To Hate"

11. "The Death Of Magic Thinking"

12. "Trick Out The Truth"

13. "Mr. Crescent"