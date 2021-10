Zucchero si trasforma in doppiatore per il cinema

Zucchero si mette alla prova in un altro campo che non sia quello strettamente musicale e, per la prima volta nella sua carriera, si trasforma in doppiatore per il cinema d'animazione, prestando la sua voce alla rock star Clay Calloway in 'Sing 2, sempre più forte', che nella versione originale del film è doppiato dal frontman degli U2 Bono.

Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Garth Jennings ed è il sequel di 'Sing' uscito nel 2016. 'Sing 2, sempre più forte' uscirà nelle sale cinematografiche italiane nel periodo natalizio, il 23 dicembre.