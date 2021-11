Pooh, "Il grande libro": presentazione sabato 6 novembre

Uscirà il 2 novembre per Mondadori Electa "Il grande libro dei Pooh", in cui Andrea Pedrinelli - con la collaborazione della band e di Stefano D'Orazio, che ha seguito i primi passi del progetto - racconta cinquant'anni di attività della band. E' un’opera unica, completa e definitiva che ripercorre la storia del gruppo, attingendo a un archivio vastissimo di materiale inedito. Per la prima volta, grazie a immagini esclusive, interviste a musicisti, tecnici e collaboratori, episodi mai raccontati, materiali mai usciti prima dagli uffici della band, Andrea Pedrinelli testimonia e ricostruisce la grandezza artistica, umana, professionale di un percorso inimitabile, e rivela tutto quanto c’è stato dentro e attorno la “macchina della musica”: disco per disco, anno per anno.



Non è mai stato fatto un libro così sulla nostra storia. Un libro che entra nei dettagli, incontra tutti i protagonisti (compresi quelli rimasti dietro le quinte), svela date, luoghi e personaggi con precisione incredibile, conduce per mano chi legge negli avvenimenti di cinquant’anni di Pooh.

Roby Facchinetti

Nessuno mi ha mai saputo coinvolgere tanto come ha fatto Andrea ricostruendo e narrando la storia dei Pooh. E anche se questa storia è ormai finita – cosa che per me, come saprete, è un grande dolore –, credo ci sia bisogno di fermarla il più possibile nel tempo. Per non dimenticarla, per ricordare come meritano coloro che non ci sono più, per farla vivere da qui a sempre.

Dodi Battaglia

Scoprire che all’interno della tua storia ci sono passaggi che non conoscevi è una sorprendente emozione. E anche se le cose che scopri fanno parte di un lontano “primo tempo” di quella grande avventura nella quale ti sei ritrovato, le senti comunque tue. E ti sembra di esserci sempre stato, anche perché le storie dei gruppi musicali di quell’epoca sembrano tutte uguali, almeno all’inizio!

Red Canzian