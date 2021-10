Spotify vende due terzi delle sue quote in Distrokid

Spotify ha ceduto due terzi delle quote che possedeva in Distrokid, la piattaforma di servizi per artisti ed etichette che ha recentemente superato la quota di un miliardo di dollari nella valutazione di mercato: a darne notizia è stata la stessa azienda a margine della comunicazione relativa ai risultati finanziari registrati nel terzo trimestre. L’operazione è valsa alla società guidata da Daniel Ek una plusvalenza pari a 132 milioni di euro, con un ricavato dalla vendita arrivato a quota 144 milioni di euro.