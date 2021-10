Primary Wave, acquisita una partecipazione agli asset di Luther Vandross

Primary Wave ha siglato un accordo con gli eredi di Luther Vandross per acquisire una partecipazione sui diritti relativi all’attività della leggendaria star americana dell’r’n’b scomparsa nel 2005: secondo quanto riferito da fonti di stampa statunitensi, la società fondata da Larry Mestel avrebbe investito 40 milioni di dollari per intestarsi non solo parte del catalogo e della titolarità dei master, ma anche una quota sui diritti di nome e immagine dell’artista.