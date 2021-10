BMG, in Germania prosegue l’espansione nella musica dal vivo

Dopo aver lanciato la propria divisione dedicata alla musica dal vivo nell’ottobre dello scorso anno, attraverso l’acquisizione della quota di maggioranza della società di live promoting tedesca Undercover, BMG prosegue il proprio programma di espansione nel settore degli spettacoli musicali: la società guidata da Hartwig Masuch ha annunciato di aver siglato un accordo con il Taubertal Festival, storica manifestazione che dal 1996 anima le serate di agosto di Rothenburg ob der Tauber, in Baviera, richiamando sui propri palchi star internazionali come - tra gli altri - Nothing but Thieves, Editors, Biffy Clyro, Sum 41, Offspring, Skunk Anansie e molti altri.