Ed Sheeran, un'altra anteprima dell'album: è "Overpass graffiti"

Quando mancano appena due giorni all'uscita del nuovo album "=" (si legge: "Equals"), che arriverà nei negozi e sulle piattaforme di streaming venerdì 29 ottobre, Ed Sheeran ha fatto ascoltare un'altra anteprima dell'ideale successore di "÷". È "Overpass graffiti", che il rosso cantautore di Halifax ha suonato in occasione del suo Tiny Desk Concert, ospitato da NPR Music. Ecco il video integrale del concerto, durante il quale Sheeran ha suonato anche una cover di "Make it rain" di Foy Vance ("Overpass graffiti" è dal minuto 9.25):

Ed Sheeran non si è esibito da solo, come ai tempi delle grandi tournée negli stadi e nelle arene di qualche anno fa. Il cantautore è stato accompagnato da una band capitanata dal polistrumentista Adam Blackstone, già al fianco di Jay-Z, Eminem, Kanye West e altri.

Per la promozione di "=" Ed Sheeran ha stretto una partnership con YouTube. Il disco è stato anticipato dai singoli "Bad habits" e "Shivers".

La scorsa domenica la voce di "Thinking out loud" avrebbe dovuto essere ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", in studio a Milano. Risultato positivo al Covid, Sheeran ha dovuto annullare il passaggio, recuperato con un collegamento in streaming.