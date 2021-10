Kasabian, ritorno elettrizzante con il nuovo singolo "Alygatyr"

Un nuovo singolo a schiaffo. All'insegna di un ritorno elettrizzante. I Kasabian hanno pubblicato una nuova canzone, che inaugura il prossimo capitolo discografico della band di Serge Pizzorno. "Alygatyr", questo il titolo del brano, è il primo inedito che i Kasabian pubblicano dai tempi di "For crying out loud", il loro ultimo album in studio, datato 2017. Potete ascoltare il pezzo proprio qui sotto:

"Alygatyr" è il primo singolo che i Kasabian pubblicano dopo l'uscita dal gruppo del cantante Tom Meighan, dichiaratosi colpevole lo scorso anno di aver aggredito l'ex compagna Vikki Ager e per questo condannato dalle autorità britanniche a 200 ore di servizi sociali.

"Abbiamo il cuore spezzato. Tuttavia non ci restava altra scelta se non quella di chiedere a Tom di lasciare il gruppo. Non c'è assolutamente modo di perdonare la sua condanna per aggressione. Violenza domestica e abusi di qualsiasi tipo sono del tutto inaccettabili. Non appena abbiamo scoperto le accuse mosse a Tom, noi, come band, abbiamo deciso di non poter più lavorare con lui", scrissero Pizzorno e soci in una nota diffusa tramite i loro canali social ufficiali, commentando la vicenda e l'allontanamento di Meighan dalla band.

Sia la Ager che Meighan hanno cercato successivamente di ridimensionare l’accaduto parlando di “incidente episodico” dovuto a un “litigio tra ubriachi”. Sulla sua estromissione dai Kasabian, Meighan ha commentato: "Ho passato la mia vita con loro: deve essere stato straziante anche per loro avermi visto in quelle condizioni”.