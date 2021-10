Concerti, Stromae: una data in Italia a luglio

Stromae ha annunciato un concerto in Italia per la prossima bella stagione: il cantante, autore e produttore belga, classe 1985, sarà di scena il prossimo 20 luglio all’Ippodromo di San Siro, nel capoluogo lombardo, nell’ambito della prossima edizione del Milano Summer Festival. I biglietti per l’evento saranno disponibili su TicketOne e presso gli altri circuiti autorizzati a partire dalle ore 10 del prossimo giovedì, 28 ottobre.

L’artista, che debuttò sulla lunga distanza nel 2010 con l’album “Cheese”, al quale seguì, tre anni dopo, “Racine carrée”, disco che riuscì a raggiungere la vetta delle classifiche italiane grazie al traino dei singoli “Papaoutai” e “Formidable” (quest’ultimo presentato dal vivo sul palco del teatro Ariston in occasione della sessantaquattresima edizione del festival di Sanremo), ha pubblicato lo scorso 15 ottobre il nuovo singolo “Santé”.

Definita “un tributo alla working class, un brindisi a tutte quelle persone che non vengono mai festeggiate”, la canzone è stata registrata a Bruxelles con la produzione curata da Mosaert, etichetta della stesso artista.

Benché il suo ultimo album - “Racine carrée”, appunto - risalga al 2013, Stromae negli ultimi anni ha pubblicato altri due singoli - "Repetto X Mosaert" nel 2017 e "Défiler" nel 2018 - collaborando, come interprete, con Orelsan (per "La pluie", nel 2017) e Vitaa (per "Comme dab", sempre nel 2017).