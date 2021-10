Cosa aspettarsi da Marco Mengoni prodotto da Mace e Venerus?

Due dei migliori produttori e musicisti della scena italiana contemporanea al servizio di una delle voci più interessanti del pop tricolore. Cosa aspettarsi dalla collaborazione tra Marco Mengoni e Mace e Venerus? È della coppia che ha rinnovato l'urban pop italiano, già dietro a successi recenti come "La canzone nostra" e "Senza fiato", la produzione di "Cambia un uomo", il singolo che il prossimo 29 ottobre segnerà il ritorno di Marco Mengoni. Il brano arriva dopo la hit estiva "Ma stasera", che era invece prodotta da Tino Piontek, il dj tedesco dietro al progetto Purple Disco Machine, mentre all'inizio dell'anno era uscita "Venere e Marte", in duetto con Frah Quintale, prodotta da Takagi & Ketra.

"Cambia un uomo" è stato scritto dallo stesso Mengoni insieme a Daniele Magro. Per alimentare le aspettative dei fan il cantante e il suo staff hanno elaborato una campagna promozionale basata su affissioni a Milano in cui compaiono frasi del testo - "fosse l'ultima notte che abbiamo sai / io con tutte le altre la cambierei / perché solo nel perdono cambia un uomo" - e anteprime video nelle grandi stazioni dove la cover del singolo prende vita. Mengoni ha poi offerto un'anticipazione di "Cambia un uomo" sul suo profilo TikTok in cui, dallo studio di registrazione, ha fatto ascoltare alcuni secondi del brano, dalla matrice soul e gospel, caratterizzato da un suono corposo che strizza l'occhio alle atmosfere black degli Anni '60.

Mengoni ha annunciato due date in programma negli stadi la prossima estate, i primi della sua carriera, partita con la vittoria a "X Factor" nel 2009: si esibirà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.