Start-up musicali: Audioshake raccoglie finanziamenti per 2 milioni di dollari

Audioshake, start-up musicale focalizzata sulla separazione - attraverso tecnologie di intelligenza artificiale - delle singole tracce in brani già mixati (e per i quali non siano disponibili i master multitraccia originali) è ricevuto due milioni nel corso di un round di finanziamento per rafforzare il proprio team e proseguire nello sviluppo delle proprie soluzioni informatiche: all’operazione hanno preso parte tanto società di investimento come Precursor Ventures e Wndrco (quest’ultima già investitrice di Tracklib e Mixcloud) quanto importanti figure del settore musicale come l’ex numero uno della RIAA Hilary Rosen e la responsabile del dipartimento musicale di Peloton Gwen Bethel Riley, oltre che al cantante Brent Faiyaz e al produttore Rodney Jerkins.