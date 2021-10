Bruce Springsteen: “Ho scelto il rock perché è la musica della libertà e dell’estensione delle libertà”

Bruce Springsteen ha sottolineato ancora una volta che cosa rappresenta per lui il rock. Lo ha fatto nella puntata di Otto e mezzo di lunedì 25 ottobre, condotta da Lilli Gruber, durante cui è stato presentato un contenuto con l'intervista all'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e alla rockstar americana in occasione dell'uscita in contemporanea mondiale del libro “Renegades - Born In The Usa”. Il libro, edito in Italia per Garzanti, nasce dal successo dell'omonimo podcast in cui Obama e Springsteen si rivelano in una conversazione intima con racconti e riflessioni sulla vita, la musica e l'amore per l'America. Un'opera con oltre 350 foto, contenuti esclusivi e materiali d'archivio inediti, che sarà in libreria dal 26 ottobre. Springsteen, in due momenti diversi del contributo video lanciato dalla Gruber, ha raccontato i suoi inizi e il suo rapporto con l’“essere un attivista”:

“Quando ero ragazzo facevo fatica ad inserirmi. Vedevo mio padre spesso senza lavoro ed è stato straziante, lui cercava di darsi da fare e non mollava. Io lo imitavo, ma il dolore del non essere ascoltati mi ha segnato. È stato importante provare quel dolore perché mi ha fatto capire l’importanza, con la mia musica, di dare voce a chi non ce l’ha. La mia storia è quella di un outsider che ha trasformato in canzoni le vite di altre persone: il dare ascolto è diventato il lavoro della mia vita”.

Poi ha proseguito: