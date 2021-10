Ed Sheeran, una partnership con YouTube Shorts per la promozione di ‘=’

Ed Sheeran - che solo ieri, domenica 24 ottobre, è risultato positivo al Covid-19 - sta presentando i quattordici brani inclusi nel suo prossimo album, “=”, in uscita il prossimo venerdì, 29 ottobre, con una serie di clip appositamente realizzate per YouTube Shorts, il servizio attivato dal DSP controllato da Google per competere con TikTok, che dei video brevi ha fatto il proprio punto di forza.