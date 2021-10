NUOVOIMAIE, online il bando Promozione Premi e Concorsi 2021

NUOVOIMAIE ha pubblicato il bando Promozione Premi e Concorsi 2021 per il settore Musica: gli eventi per i quali si può presentare la domande di contributo - per il quale la collecting ha stanziato complessivamente 500mila euro - dovranno tenersi tra i prossimo primo maggio ed entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Le proposte di candidatura dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo bandimusica@pec.nuovoimaie.it entro le ore 24.00 del 20 novembre 2021. La graduatoria provvisoria dei beneficiari del contributo sarà pubblicata sul sito di NUOVOIMAIE entro il prossimo primo dicembre.