Georges Brassens visitato e rivisitato da Fabrizio De André

Fra il 1952, quando debuttò discograficamente con l'album "La mauvaise réputation", e il 1976, quando venne pubblicato il suo ultimo lavoro "Trompe-la-mort", Georges Brassens – che è morto quaranta anni fa, il 29 ottobre 1981 all'età di 60 anni - ha scritto e cantato quasi 150 brani. In Italia, il canzoniere del cantautore francese è stato ampiamente trasposto in particolare a cura di Nanni Svampa, che ha pubblicato parecchi album in cui le canzoni di Brassens sono adattate sia in dialetto milanese sia in italiano.

Ma Brassens, agli inizi degli anni Sessanta, fu uno dei principali modelli ai quali guardò l'allora pressoché esordiente Fabrizio De André. Qui di seguito trovate le versioni originarie e le "versioni De André" di alcune celebri canzoni di Georges Brassens, oltre ad altri brani di De André che pur non essendo dichiaratamente versioni di brani di Brassens sono ampiamente debitori di questi, o nel testo o nella musica.

"Mourir pour des idées"

https://www.youtube.com/watch?v=SSidr-gXPSc

"Morire per delle idee"

https://www.youtube.com/watch?v=9_GYrzWmSc4

"Le gorille"

https://www.youtube.com/watch?v=QSAzyMceCOA

"Il gorilla"

https://www.youtube.com/watch?v=k4DUouE3D0Y

"La marche nuptiale"

https://www.youtube.com/watch?v=HoWx3-zfnF4

"Marcia nuziale"

https://www.youtube.com/watch?v=42mYpQHTDnY

"Le Pére Noel et la petite fille"

https://www.youtube.com/watch?v=xpEhmxs25R8

"Leggenda di Natale"

https://www.youtube.com/watch?v=8IsfqJyUll0

"Dans l'eau de la claire fontaine"

https://www.youtube.com/watch?v=kHeP_DrlXPI

"Nell'acqua della chiara fontana"

https://www.youtube.com/watch?v=AmWL7D8ZE6w

"L'assassinat"

https://www.youtube.com/watch?v=6mtugogRIAo

"Delitto di paese"

https://www.youtube.com/watch?v=jVVYCAHkQmc

"Les passantes"

https://www.youtube.com/watch?v=OV5bI0tixYQ

"Le passanti"

https://www.youtube.com/watch?v=LundIWwu_tQ

"Le verger du roi Louis"

https://www.youtube.com/watch?v=g7dedYth7Lw

"La morte"

https://www.youtube.com/watch?v=7U-R1jmkSHA

"Le bistrot"

https://www.youtube.com/watch?v=167cjgrzVuQ

"La città vecchia"

https://www.youtube.com/watch?v=cKBjwy25fkQ

"La priére"

https://www.youtube.com/watch?v=1xTHNXIcOCw

"Preghiera in gennaio"

https://www.youtube.com/watch?v=LPKSubavxtE

"Brave Margot"

https://www.youtube.com/watch?v=zuxMhzKeozo

"Bocca di Rosa"

https://www.youtube.com/watch?v=JrFjFOjxYyA&spfreload=10

"La mauvaise reputation"

https://www.youtube.com/watch?v=26Nuj6dhte8

"Il fannullone"

https://www.youtube.com/watch?v=0Ji4weXfFZQ