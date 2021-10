Bauli in Piazza, ancora critiche a Franceschini: ‘Ecco perché non abbiamo festeggiato la Giornata Nazionale dello spettacolo’

Il coordinamento di lavoratori dello spettacolo Bauli in Piazza ha pubblicato una nota ufficiale con la quale - insieme ad altre 18 sigle in rappresentanza alle maestranze del settore - ha preso le distanze dalla prima Giornata Nazionale dello Spettacolo, istituita dal Ministro della Cultura Dario Franceschini per ieri, domenica 24 ottobre.