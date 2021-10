Quando Bruce Springsteen e la E Street Band dissero addio a Danny Federici

Un concerto toccante con l'ultima celebrazione di un mebro storico della band che la più potente macchina da guerra del rock. È il nuovo album dal vivo/bootleg ufficiale di Bruce Springsteen, registrato ad Indianapolis 20 marzo del 2008. Fu l'ultima apparizione sul palco di Danny Federici, che sarebbe morto meno di un mese dopo, a 58 anni, per un tumore.

La E Street ha avuto un periodo classico, dal 1975 al 2007, ovvero quello in cui la formazione cambio poco o nulla, se si eccettua l'uscita di Little Steve, sostituito da Nils Lofgren negli anni '80 e poi rientrato a fine anni '90. Federici, detto anche Phantom Danny, ne faceva parte addirittura dal '72, dalle incarnazioni precedenti: il suono del suo organo fu centrale nel definire l'identità della band e del Boss.

Si ammalò di melanoma nel 2007 e alla fine di quell'anno suonò l'ultimo concerto intero con la band. Si allontanò dal gruppo per curarsi: al tempo venne raccontata come una pausa, e il suo posto venne preso da Charlie Giordano, membro della Seeger Sessions Band e tuttora nella E Street Band. Prima di arrendersi alla malattia, raccolse le forze per un'ultima presenza sul palco: avvenne appunto ad Indianapolis, dove suono solo poche canzoni, tra cui "Spirit in the night", e qualche Bis, ma soprattutto una stupenda "Sandy" dove, come sempre, imbracciava la fisa e saliva a centro palco con Bruce: eccola, e fa venire i brividi:

Il disco dal vivo di Indianapolis chiude la trilogia dedicata a Federici: sia quello di Both Boston del novembre 2007 che quello di Tampa dell'Aprile 2008 - l'ultimo intero con la band e il primo dopo la sua scomparsa - sono già stati pubblicati nei bootleg ufficiali.

Se siete fan di Springsteen questo bootleg ufficiale è da avere: si trova su live.brucespringsteen.net a partire da 10 dollari per l'Mp3. Questa la scaletta:

SETLIST

Night

Radio Nowhere

Lonesome Day

Prove It All Night

Gypsy Biker

Magic

Reason to Believe

Rendezvous

Growin' Up

Because the Night - Cover di Patti Smith Group

She's the One

Livin' in the Future

The Promised Land

Spirit in the Night

4th of July, Asbury Park (Sandy)

Devil's Arcade

The Rising

Last to Die

Long Walk Home

Badlands



BIS #1

Backstreets

Kitty's Back

Born to Run

Dancing in the Dark

American Land