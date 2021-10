USA, i BTS passano da Sony Music a UMG

HYBE, il colosso discografico di Seul che gestisce la carriera dei BTS, ha annunciato il passaggio della band simbolo del K-pop dalla Columbia, etichetta del gruppo Sony Music che ne gestiva la distribuzione e il marketing negli USA e su altri mercati occidentali, a Universal Music Group: secondo quanto riferito da diverse fonti di stampa americane, l’accordo sarà effettivo a partire dal prossimo primo dicembre, e vedrà la Interscope - una delle controllate di UMG - assolvere ai compiti un tempo assegnati alla Columbia, le cui operazioni erano condotte in tandem con The Orchard, la piattaforma di servizi per artisti di proprietà della multinazionale guidata da Rob Stringer.