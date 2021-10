The Orchard, accordo con Wise per ottimizzare i pagamenti

The Orchard, la società dedicata ai servizi per artisti ed etichette di proprietà di Sony Music, ha stretto un accordo con Wise, azienda quotata sulla borsa di Londra specializzata nel money transfer, per velocizzare i pagamenti dei propri clienti: grazie all’accordo i clienti della piattaforma possono sfruttare le infrastrutture di Wise per i pagamenti internazionali, automatizzando la conversione delle valute. La nuova funzionalità è decisamente strategica per l’azienda, che opera su 28 mercati tra Europa, Stati Unito, Regno Unito, Giappone e Australia.