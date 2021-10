YouTube Music, ascolto in background anche per la versione freemium (ma con limitazioni)

Il DSP del colosso informatico di Mountain View renderà disponibile anche ai fruitori freemium, cioè di sottoscrizioni non a pagamento, la possibilità di ascoltare i contenuti musicali della piattaforma in background. L’estensione dell’opzione, fino a oggi riservata ai titolari di abbonamenti premium, sarà comunque soggetta a limitazioni in modalità gratuita: la selezione di musica su richiesta e gli skip illimitati resteranno appannaggio degli utenti premium, così come i video e la rimozione degli annunci pubblicitari. Le nuove funzionalità saranno testate in prima istanza sul mercato canadese, per poi essere applicate a livello internazionale.