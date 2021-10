Simon Le Bon, il principe degli anni Ottanta

Chi non ha vissuto gli anni Ottanta non può avere un’idea completa di ciò che sono stati e hanno rappresentato per tutta una generazione i Duran Duran e la loro musica. E, per la proprietà transitiva, di quale accidenti di sex symbol e di quanto fosse idolatrato il loro cantante Simon Le Bon, anche se, a onor del vero, molte delle loro numerosissime fan gli preferivano il bassista John Taylor.

Nella giornata di oggi il ragazzo che ogni ragazza qualche decennio fa sognava di sposare compie 63 anni. Chiaramente non è più il sex symbol che era - anche se si difende ancora benino - e nel frattempo, si sa il tempo scorre per tutti, è diventato anche nonno.

Dal lato lavorativo Simon e i suoi Duran Duran sono in pienissima attività tanto da avere pubblicato, non più tardi della scorsa settimana, il loro quindicesimo album in studio intitolato "Future past". Per celebrare il compleanno di mister Le Bon vi invitiamo a viaggiare a ritroso nel tempo e a prendere visione delle clip dei loro successi che tanto merito hanno avuto per edificare il mito dei Duran Duran.

“Girls on film” (1981)

“Planet earth” (1981)

“Rio” (1982)

“Hungry like the wolf” (1982)

“Save a prayer” (1982)

“The reflex” (1983)

“New moon on Monday (1983)

“Union of the snake” (1983)

“Wild boys” (1984)

“A view to a kill” (1985)

“Notorious” (1986)

"Anniversary" (2021)