Una nuova canzone di Achille Lauro. Che però tanto "nuova" non è. "Io e te" è uscita lo scorso venerdì. È inclusa nella colonna sonora di "Anni da cane", il primo film italiano - con regia di Fabio Mollo - prodotto da Amazon Prime, uscito lo stesso venerdì sulla popolare piattaforma di streaming (con la quale quest'estate Lauro ha firmato un overall deal). La voce di "Rolls Royce" sui social l'ha presentata così: "La nuova ballad, che ho scritto e interpretato per Amazon, è un film alla Godard, con tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso.

Il vizio della passione. L’amore maledetto dell’ultima sigaretta. Fuori ora su tutte le piattaforme. Lusingato per questo lavoro, felice che Amazon abbia scelto me per seguire alcune delle tante produzioni di contenuti d'intrattenimento, filmografia, serie e documentari". Il brano non è in realtà inedito. Si tratta di una rielaborazione di una canzone che Achille Lauro aveva inciso lo scorso anno insieme alla cantautrice Joey, vero nome Giorgia Bertolani, che nel 2018 si presentò ai provini di "X Factor" e che poi il cantante romano ha preso sotto la sua ala protettiva (incide per la Elektra, sussidiaria di Warner Music: Lauro è direttore artistico della branca italiana dell'etichetta). .

La canzone dalla quale è tratta "Io e te" si intitola "Dovrai": uscì nella primavera del 2020, accompagnata dal relativo videoclip. Joey è accreditata con il suo vero nome tra gli autori di "Io e te", che sono addirittura 11 (!!!): tra questi c'è anche Andrea "Andy" Fumagalli dei Bluvertigo. In "Io e te" Achille Lauro ha ripreso pari pari il ritornello di "Dovrai", modificando però le strofe:

E finirò le sigarette al momento sbagliato

Sbaglierò cortile e perderò quell’autobus

Scriverò canzoni e scoprirò il piacere

Diventare un vizio

E ogni vizio diventare la mia fine.

Potete ascoltare i due brani proprio qui sotto: