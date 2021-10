Elton John: "Applausi? Ne ho avuti abbastanza: ora la famiglia"

Si ritira o non si ritira? Sì, dice lui. Ma intanto pubblica un nuovo album, "The lockdown sessions", contenente duetti con colleghi di nuova generazione come Dua Lipa (il loro singolo "Cold heart" ha sbancato nelle classifiche), Miley Cyrus e Lil Nas X.

E il tour d'addio alle scene, il "Farewell Yellow Brick Road", annunciato addirittura nel 2018, tre anni fa, e poi sospeso a causa della pandemia, andrà avanti almeno fino all'estate del 2023. Poi Elton John appenderà ufficialmente il microfono al chiodo? La rockstar britannica ribadisce che la sua intenzione è proprio quella. Lo fa in una recente intervista concessa a "Today", facendo sapere di volersi dedicare di più alla famiglia, quella messa su con il marito David James Furnish (grazie a una madre surrogata i due hanno anche avuto due figli, Zachary e Elijah, 10 e 8 anni):.

Avrò 76 anni quando il tour sarà finito. Non so quanto tempo ancora mi rimane da vivere. Sapete, di applausi ne ho avuti abbastanza. Non ho più voglia di viaggiare e di stare lontano dalla mia famiglia. Sono contento della vita che ho avuto, della carriera, della mia famiglia. Ogni giorno è un bonus, per me.

Il tour di Elton John d'addio alle scene farà tappa anche in Italia, nell'estate del 2022, per un'unica data in programma il 4 giugno prossimo allo stadio San Siro di Milano.