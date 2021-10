Guns N' Roses: il nuovo album è lontano, dice Slash

Slash gela i fan dei Guns N' Roses che da tempo aspettano un nuovo album della band, il primo dopo la reunion, e avevano interpretato l'uscita dei recenti singoli "Hard skool" e "Absurd" come segnali che qualcosa si stesse muovendo. In un'intervista concessa ai microfoni alla radio online "Audacy Chek In", il chitarrista ha fatto sapere che con Axl Rose e gli altri compagni di band non c'è ancora mai stata l'occasione di entrare in studio per scrivere e registrare nuove canzoni (e come noto "Hard skool" e "Absurd" non sono brani di recente composizione):

Non siamo nemmeno mai arrivati al punto di sederci in una stanza e cominciare a scrivere sul serio. Stiamo recuperando del materiale rimasto in sospeso.

Materiale come le stesse "Hard skool" e "Absurd", ad esempio:

Entrambe hanno una lunga storia. È successo che Axl aveva queste canzoni registrate nel corso degli anni. Io e Duff McKagan le abbiamo rifatte, scrivendo le nostre parti.

Slash e Duff McKagan si sono riuniti ai Guns N' Roses nel 2016. Il primo aveva lasciato la band nel '96, il secondo nel '97. L'ultimo album alle cui lavorazioni avevano entrambi preso parte, accanto a Axl, è "The spahetti incident?" del '93.